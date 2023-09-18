Antalya'da Motosiklet Denetimi: 12 Motosiklete 172 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 motosiklete toplamda 172 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde egzozu açık ve aynasız motosikletiyle seyir halinde olan ehliyetsiz bir sürücüye de 22 bin 500 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 12 motosiklete toplamda 172 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ekipler, egzozu açık ve aynasız motosikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki ehliyetsiz gencin idaresindeki 07 UU 145 plakalı motosiklet, bağlanarak trafikten menedildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 22 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı denetimlerde ayrıca 12 motosikletin daha toplamda 172 bin TL cezai işlem uygulanarak trafikten menedildi. Trafikten menedilen motosikletler, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Trafik ekipleri, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının her geçen gün arttığı ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde plakasız, kasksız, egzozu açık ve eksik evrakla trafiğe çıkan motosikletlere cezai işlem uygularken, sürücülere de uyarıda bulundu. - ANTALYA