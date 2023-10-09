Antalya'da motosiklet çöp kamyonuna çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken, motosiklet sürücüsü alkollü ve aday sürücü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden konteynerden çöp almak için duran kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü şans eseri yaralanmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki O.Ü.'nün kullandığı 07 AYL 412 plakalı motosiklet, Bayır Mezarlığı karşısında kaldırımdaki çöpleri almak için duran Mehmet Ç. idaresindeki 07 GBA 25 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazanın ardından, motosiklet sürücüsünün çöp kamyonun kapısını açarak sürücüye saldırdığı ve kolundan ısırdığı öne sürüldü.

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün 1,30 promil alkollü ve aday sürücü olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, belgesi de iptal edildi. Kazanın ardından çöp kamyonunu kullanan Mehmet Çelik, yanındaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendisine saldırdığı ve kolundan ısırdığı gerekçesiyle motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu. - ANTALYA