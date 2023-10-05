Antalya'da Motor Bölümüne Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da bir hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, kadın itfaiyeci tarafından kurtarıldı ve bir avukat tarafından bakıma götürüldü.

Antalya'da hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan yavru Kedi, kadın itfaiyeci tarafından çıkarılmasının ardından bir avukat tarafından bakıma götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi İsmail Baha Süralsan Caddesi üzerine meydana geldi. 07 R 3841 plakalı hafif ticari aracıyla Varsak'a doğru seyir halindeki Nazif Kol, kedi sesi duyunca sağa park etti. Motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan Kol, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İlk olarak kedinin bulunduğu noktayı tespit eden ekipler, kurtarma çalışmasına başladı. Aracın altından ve üstünden kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ekipler büyük çaba harcadı. Elinde eldiven bulunan kadın itfaiyeci motor bölümündeki kediyi yakaladı. Korktuğu gözlemlenen yavru kediyi, bir kadın avukat bakımı için veterinere götürdü.

Çalışmaları da yakından izleyen avukat, "Veterinere götürmek üzere aldım. Bakımını yaptıracağım" dedi. - ANTALYA