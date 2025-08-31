Antalya'da Mezarları Rüzgar Gülleri ile Süslendi

ANTALYA'da Kurşunlu Mezarlığı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, mezar başlarına rüzgar gülleri ve çiçekler bıraktı. Ziyaretçiler, bu süslemelerin insanlara hüzünlerini bir nebze olsun hafiflettiğini ifade etti.

ANTALYA'da Kurşunlu Mezarlığı'nda, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından mezarların başına rüzgar gülleri bırakıldı.

Mezar taşlarının önünde açan çiçeklerin yanı sıra, bazı mezarların başında Türk bayrakları, küçük fidanlar ve çiçekler yer aldı. Rüzgar gülleri ise özellikle kadınların ve bebeklerin mezarlarında yoğun olarak görüldü. Süslemelerin bir kısmının aileler tarafından yapıldığı, bazı rüzgar güllerinin ise kadın örgütleri ve sivil toplum dernekleri tarafından bırakıldığı öğrenildi.

Mezarlığa ziyarete gelen Celal Binici, "Bakınca insanın içine hüzün doluyor. Mezarları renklendirmek ve çiçeklendirmek içimizi bir nebze de olsa rahatlatıyor. Rüzgar güllerini mevta görmüyor ama rüzgarla birlikte dönmesi, renkleri içimizdeki hüznü kırıyor. Özellikle bebek mezarlarında görmek farklı bir his" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
