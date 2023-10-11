Antalya'da mahsur kalan ördek itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Deresi'ndeki kamışlık alan içinde mahsur kalan ördek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Botla itfaiye ekiplerinin yanına yaklaştığını gören ve ayağından yaralı olan ördek, bir anda hareket edip uzaklaştı. İtfaiye kurtarma çalışmasını sonlandırırken, ördek balıkçılar tarafından beslendi.

Olay, saat 12.00 sırasında Sarısu Mahallesi Sarısu Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarında balık tutan vatandaşlar bir ördeğin uzun süre kamışlık alanda mahsur kaldığını ve çıkamadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen ilk itfaiye ördeğe ulaşamayınca, botu bulunan ekipten destek istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi botu dere kenarına taşıdı. Botla dereye giren ekip, akıntıya rağmen ördeğin olduğu yere ulaştı. Ekibin yaklaştığını gören ördek kamışların arasında sol ayağının sakat olmasına rağmen uzaklaştı. Ördeğin suda rahatlıkla hareket edebildiğini gören ekipler ise normale döndü. Kenarda balık avlayan amatör balıkçılar, ördeği ekmek ile besledi.

Balıkçılardan Cemal Yıldırım, "Biz sabah 09.00 gibi buraya geldik. Ördeğin de sürekli o kamışların içinden sesi geliyordu ve hareket etmiyordu. Biz de itfaiyeye haber verdik. Botla suya girdiler ama ördek yaklaştıkları anda hareket edip kaçtı. Sol ayağında bir yara var, kıpırdatamıyor. Biz de ekmekle besleme yapıyoruz" dedi. - ANTALYA