Antalya'da Lastik Deposunda Yangın: 7 Bin Lastik Yandı

1)DEPODAKİ YANGINDA 7 BİN LASTİK YANDI

ANTALYA'da bir lastik deposunda çıkan yangında 7 bine yakın lastik yandı. Maddi zararın 10 milyon TL civarında olduğu belirtildi.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde bulunan lastik deposunda dün saat 22.00 sıralarında yangın başladı. Alarm sisteminin çalmasıyla dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, deponun kapılarını demir kesme makinesiyle kesip, içeri girdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanın tahliye edilmesi için iş yerinin çatı ile giriş kısımlarında kesimler gerçekleştirdi.

İKİNCİ KEZ YANDI

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından 1 saat soğutma çalışması yapıp normale döndü. 2 saat sonra gelen yangın ihbarı sonrasında itfaiye ekipleri tekrar aynı adrese yönlendirildi. Saat 03.30 sıralarında yeniden başlayan yangına ekipler müdahale ederken, söndürmenin hızlanması için depo kısmına köpük basıldı. Polis ekipleri, sokaklara güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yangın nedeniyle yükselen duman, şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, sabaha kadar süren çalışma sonunda yangını söndürdü. 7 bine yakın araç lastiğinin yandığı yangın, ilk belirlemelere göre 10 milyon lira zarara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.