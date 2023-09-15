Antalya'da Kuş Cenneti'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan kuş cennetinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde kuş cennetinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.
Yangın, Serik'in Boğazkent Mahallesi, Köprüçayı Irmağı kenarında öğle saatlerinde meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ve orman işletmesi müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına karadan müdahale yeterli olmayınca havadan helikopterlerle destek verildi. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA