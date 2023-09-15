Antalya'da Kuş Cenneti'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan kuş cennetinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.