Antalya'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda bayramın birinci ve ikinci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda bayramın birinci ve ikinci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda kurban kesim hizmeti alması için üç ayrı noktayı kesim alanı olarak belirledi. Vatandaşlar, Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, bayramın birinci ve ikinci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin Serik ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci gününde büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Veteriner hekim kontrolünde usta kasaplar, kurbanlığı kesip parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kesim yerleri, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları nedeniyle gün içinde sıklıkla dezenfekte edilecek.

Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Hayvan Yakalama Timi de bayram süresince görev yapacak. Vatandaşlar, oluşturulan time Alo Zabıta 153, 0242 332 22 33 veya 444 94 20 no'lu ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek.