Antalya'da Kullanılmayan Bina Alev Alev Yandı

Antalya'da kullanılmayan iki katlı bir bina alev alev yanarak bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında park halindeki bir araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi olarak metruk evlerde kalan kağıt toplayıcılar gösterildi. Araç sahibi ise haberi olmadığını belirtti.

Antalya'da kullanılmayan iki katlı bina alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangında, park halindeki bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Aracın şu an şehir dışında olan eşine ait olduğunu ve yangının metruk evlerde kalan kağıt toplayıcılar yüzünden çıktığını ileri süren bir vatandaşın, "Araç eşimindi ve haberi yok. Söyleyemedim" dediği sırada gözleri doldu.

Yangın, 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 205 Sokak üzerindeki 2 katlı kullanılmayan binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın bir anda yayılırken, bitişiğindeki bina sakinleri evlerini boşalttı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binalara sıçramasını önleyip yangını kontrol altına aldı. Polis sokağı yaya ve araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. Yangında iki katlı bina tamamen küle dönerken, yakınında park halinde bulunan bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Binanın alev alev yanma ve vatandaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Kağıtları, kartonları yığıyorlar buraya"

Eşine ait aracın yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Tahir Mazıcı, yangının metruk yapıda kalan kağıt toplayıcılar yüzünden çıktığını ileri süren, "Kağıtçılar vardı burada. Yığıyorlar buraya kartonları, kağıtları. Evim yok, burada kalıyorum diyor. Biri izin vermiş, kim verdiyse artık. Buraya gelen adamları görsen, bir de dikleniyor bana. Sen kendin olsan çoluk çocuğunu buradan geçirmezsin" dedi.

"Söyleyemedim"

Mazıcı, şehir dışındaki eşine otomobilinin yandığını söyleyemediğini de belirterek, "Araç yandı. Eşimin haberi yok. Komşulardan birisi aradıysa olmuştur ama ben söyleyemedim" diye konuştu.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA