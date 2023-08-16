Antalya'da Köprüden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde köprüden akarsuya düşen kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Serik Caddesi'ndeki Cırnık Köprüsü'nden akarsuya düşerek sürüklenen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki inşaat işçileri de bir süre kendi çabalarıyla suya düşen kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyun yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Hüseyin Asan (53) olduğu belirlendi.