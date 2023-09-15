Antalya'da Kaybolan Hollandalı Turistin Cesedi Bulundu

Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolduğu bildirilen Hollandalı turistin cesedi bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda turistin hareketsiz halde olduğu kayalıklarda bulunduğu belirlendi.