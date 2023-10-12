Antalya'da kavşakta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan hamile kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan kadının hamile olduğu, otomobilden çıktıktan sonra düştüğü görüldü.

Kaza, Side Mahallesi Side Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemer Bulvarı istikametine seyir halindeki Habip Dönmez'in kullandığı 07 LN 676 plakalı otomobil, Side Bulvarı ile Kemer Bulvarının kesiştiği kavşakta, Eşref Çetin'in kullandığı 07 AVJ 436 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve hamile olduğu bildirilen Leyla Dönmez isimli kadın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin dikkatsiz bir şekilde yola fırladığı, kavşakta diğer araçlar beklerken durmayarak devam ettiği ve otomobilin kamyonete çarptığı görüldü. Kazanın hemen ardından otomobilden çıkan ve ayakta duramayarak yere düşen hamile kadının yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü. - ANTALYA