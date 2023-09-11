Antalya'da kapalı yol kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3' çıktı

2 genç kızın ölümünün ardından yaralanan genç de hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez İlçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesini devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; üzerinde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım' ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Yusuf Koç kurtarılamadı.

Olayın ardından kaza yeri adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazayı haber alarak olay yerine koşan akınlarının feryatları ise adeta yürekleri dağladı. Helin Çınar'ın bir yakını ise cesedin üzerine kapanarak uzun sure gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.