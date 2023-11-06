Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Irmak kenarından Hisar Caddesi'ne seyir halindeki Melih K.'nin kullandığı 07 AAK 865 plakalı kamyonet, Hükümet Caddesi'nde ilerleyen Gökhan Ö. idaresindeki 07 NYR 49 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hava Ö., Esmagül Ö. ve Enes Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA