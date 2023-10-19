Antalya'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Yaşam Haberleri
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil trafik ışıklarının direklerine çarptı. Yaralı, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Eldar K. idaresindeki 07 EK 992 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKC 461 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kavşakta bulunan trafik ışıklarının direklerine çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam