Antalya'da kaçak gecekondu yıkıldı

ANTALYA'da yabancı uyruklu kişilerin ve kağıt toplayıcıların yoğunlukla yaşadığı kaçak metruk gecekondu, mahallelinin şikayetleri sonrası belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bir süredir kağıt toplayıcıları ve yabancı uyruklu kişiler, mahallede bulunan metruk gecekonduda kalmaya başladı. Mahalle sakinleri, gecekonduyu çöp eve çeviren kişileri Kızıltoptak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'a bildirerek, gerekenin yapılmasını istedi. Muhtar Yılmaz'ın ilgili birimlerle görüşmesi ve durumu bildirmesi sonrasında kaçak olduğu belirlenen metruk gecekondunun yıkım kararı alındı. Gecekonduda kaçak elektrik ve su kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ilgili kurumlarca elektrik ve su kesildi. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, öğle saatlerinde kaçak gecekondunun yıkımını gerçekleştirildi.

'BURADA HER TÜRLÜ PİSLİK VARDI'

Gecekonduyu ve çevresini çöplükle doldurduklarını belirten Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, 'Mahalleden bana birçok şikayet geliyordu. Gece topladıkları malzemeler, hırsızlık, uyuşturucu aklınıza ne gelirse burada her türlü pislik vardı. Ben bunların videolarını çektim, kendilerine de gitmeleri konusunda uyarılarda bulundum. Ardından kaymakamımıza durumu paylaştım. O da sağ olsun konuyla çok ilgilendi. Hemen ilgili kurumlarla yazışmalar yapıp derhal boşaltılmasını istedi. Buna benzer yapı mahallemizde 3-4 yerde daha var" dedi. uhtar azası Tevfik Ay ise 'İnanmazsınız ama bu küçücük yerden sabah 06.00 gibi en az 60 kişi çıkıyor. Burada kadınlar köpeklerini gezdirirken onları görünce korkudan kaçıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)