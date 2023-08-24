Antalya'da Jandarma, KADES ve elektronik kelepçe uygulamaları hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi

Antalya'da Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kadın vatandaşlara KADES uygulaması ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Bin 335 adet el broşürü dağıtıldı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da jandarmada ekipleri KADES uygulaması ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında broşür dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından kadın vatandaşlara KADES uygulaması, 6284 sayılı kanun ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. İcra edilen faaliyetler çerçevesinde bin 335 adet el broşürü dağıtıldı. - ANTALYA