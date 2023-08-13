Antalya'da İtfaiye Ekipleri Parmağındaki Yüzüğü Çıkaran Kadına Yardım Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkarmakta zorlanan bir kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Yüzüğün çıkarılması ile büyük mutluluk yaşayan kadın, Türkiye'nin itfaiyesine teşekkür etti.

Antalya'da parmağındaki yüzüğü çıkarmakta zorlanan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Yüzüğün çıkarılması ile büyük mutluluk yaşayan kadın, "İşte Türkiye'nin itfaiyesini görüyorsunuz. Vallahi çok mutlu oldum. Size helal olsun" dedi.

Olay, Kepez ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; elindeki yüzünü çıkarmakta zorlanan Selvi Avan, hastaneye başvurdu. Hastanedeki personelin ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye birimi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yüzüğü kesmeden çıkardı. Yüzüğün çıkarılması ile Avan, büyük mutluluk yaşadı. O anlar cep telefonu ile kayda alınırken, Avan mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

"İşte Türkiye'nin itfaiyesini görüyorsunuz. Vallahi çok mutlu oldum. Size helal olsun" - ANTALYA