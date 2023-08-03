Antalya'da ırmağa giren kişi boğularak hayatını kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Olayda yapılan tüm müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.
Belkıs Mahallesi'ndeki Şahintepesi piknik alanına ailesiyle giden Murat Borak, serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.
Bir süre sonra suda çırpınan Borak'ı gören ailesi, yardım istedi.
Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan Borak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Borak, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Yaşam