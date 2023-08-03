Antalya'da ırmağa giren kişi boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Olayda yapılan tüm müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.