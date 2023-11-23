Antalya'da İnşaatta Ölü Bulundu

Antalya'da bir inşaatın birinci katındaki odasında ölü bulunan sıva ustası Sabri Çelik'in kalp rahatsızlığı olduğu ve gece saatlerinde hastaneye gittiği öğrenildi.

ANTALYA'da sıva ustası Sabri Çelik (60), işini tamamladıktan sonra 3-4 gün konaklamak için kaldığı inşaatın birinci katındaki odasında ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çelik'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı inşaatın birinci katında meydana geldi. İnşaatın sıva işlerini tamamlayan Sabri Çelik, başka bir inşaatta iş buluncaya kadar 3-4 gün inşaatta kalmak için görevlilerinden izin alarak konaklamaya başladı. Sabah inşaata gelen işçiler Çelik'in yanına gittiklerinde odasında hareketsiz yattığını fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Sabri Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini duyan Çelik'in yakınları ve çalışma arkadaşları üzüntü yaşarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çelik'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çelik'in, gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle ilgili hastaneye gittiği ve kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. (DHA)