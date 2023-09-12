Antalya'da İlçelere Yeni Gasilhaneler Yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinin daha sağlıklı şartlarda verilebilmesi için ilçelerde gasilhane yapımına devam ediyor. Elmalı ve Kaş ilçelerinde inşası sürmekte olan gasilhaneler, modern tesisler olarak hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetlerinin daha sağlıklı şartlarda verilebilmesi için ilçelerde gasilhane yapılıyor. Akseki'deki gasilhane projesinin yapımı tamamlanırken, Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Kaş ilçelerine kazandırılacak gasilhanelerin inşası sürüyor.

Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi'nde yapımına devam edilen 330 metrekare kapalı alana sahip hizmet binası içerisinde 2 adet gasilhane, 6 cenazelik morg ünitesi, bekleme odası, 1 adet taziye odası, danışma, personel odası, depo, bay ve bayanlar için ayrı hoca odası, abdesthane ve tuvaletler yer alacak.

"Elmalı'ya daha iyi hizmet sunulacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmetleri Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusu Yılmaz Ulum Elmalı'nın önemli ihtiyaçları arasında olan gasilhanenin inşaatının sürdüğünü söyledi. Ulum, "Elmalı'da cenaze yıkama, kefenleme ve morg işlemlerimizi Elmalı Devlet Hastanesi imkanlarını kullanarak gerçekleştiriyorduk. Bu açıdan hem zaman hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmemiz için modern bir tesise ihtiyacımız vardı. Elmalımızın ihtiyacı olan önemli bir tesisin temelleri atıldı. Tamamlandığında Elmalımıza yakışan bir tesis olacak" dedi.

Kaş'ta gasilhane inşaası sürüyor

Kaş ilçesinde de Merkez Mezarlığı içerisinde 340 metrekare kapalı alana yapılan içerisinde gasilhane ve morgun da bulunduğu hizmet binasının yapımı sürüyor. Kaş Mezarlıklar Sorumlusu Hasan Kökçü, proje tamamlandığında cenaze hizmetlerinin vatandaşlara daha modern şartlarda sunulacağını söyledi. - ANTALYA