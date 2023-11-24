Antalya'da ikinci el eşya satan spot dükkanı kundaklandı

Antalya'da bir ikinci el eşya satan spot dükkanı alev alev yandı. İşyeri sahibi, daha önce başka bir dükkanının da kundaklandığını iddia etti ve 5 milyon lira zarar olduğunu belirtti.

İkinci el eşya satan spot dükkanı alev alev yandı: 5 milyon lira zarar

İşyeri sahibi kundaklama iddiasında bulundu

ANTALYA - Antalya'da ikinci el eşya satan spot dükkanı alev alev yandı. Küle dönen dükkan sahibi, daha önce farklı bir işyerinin iki kez kundaklandığını ileri sürerek, bu yangında da kundaklama iddiasında bulundu.

Dün gece 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya satan spot dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında dükkan ve içerisinde yer alan eşyalar küle döndü.

"5 milyon zararım var"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken, işyeri sahibi Eyüp Çoban daha önce başka bir adresteki dükkanının iki kez kundaklandığını, bu yangında da kundaklanma şüphesinin olduğunu ileri sürdü. Çoban, "15 yıldır buradayız. Yaklaşık 5 milyon liraya yakın zararım var. Daha önce bir dükkanım da 2 defa kundaklandı. Emeğim gitti. İkinci el eşyalar 2 dakikada petrol gibi hemen yanmış" dedi.