Antalya'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolları üzerinde havadan helikopter-dron ile 1 haftalık denetim gerçekleştirdi. 23 bin 770 sürücünün denetlendiği uygulamada; radar, fazla yük taşıma olmak üzere çeşitli kuralları ihlal eden 746 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimleri devam etti.

Antalya'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolları üzerinde havadan helikopter-dron ile 1 haftalık denetim gerçekleştirdi. 23 bin 770 sürücünün denetlendiği uygulamada; radar, fazla yük taşıma olmak üzere çeşitli kuralları ihlal eden 746 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA