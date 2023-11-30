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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

30 Kasım 2023 14:34 Son Güncelleme: 14:35 Abone Ol

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konular kontrol edildi. Bir hafta içerisinde 285 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.