Antalya'da Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı

Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması, plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu. Kentte sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeyi tercih etti. Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda da yoğunluk azaldı.

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının 43 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ellerinde şemsiye ile bazıları da ağaç gölgelerine çekilerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Aşırı sıcaklardan dolayı Konyaaltı Plajı'nda da yoğunluk yaşanmadı. Sahilde denize girenlerin sayısının az olduğu, kafeteryaların da boş olduğu dikkati çekti.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Manavgat ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığının 44 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.