Antalya'da Gelenek Haline Gelen Yufka Ekmek Yapımı Telaşı

Antalyalı ev hanımları, imece usulü yufka ekmek geleneğini yaşatıyor

İmece usulü yapılıyor, kışın tüketiliyor

Akseki'de sofralarının vazgeçilmezi yufka ekmek, imece usulü hazırlanıyor

ANTALYA - Antalya'da gelenek haline gelen kışlık yufka ekmek yapımı telaşı başladı.

Akseki ilçesinde kadınlar, sofraları vazgeçilmek lezzetlerinden yufka ekmekleri imece usulü yapıyor. Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, sofralarda büyük bir lezzetle tüketiliyor.

"Önce hamurlar yoğruluyor, sonra ateşler yakılıyor"

Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü hava kararıncaya kadar yufka ekmeği pişiriyor. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan un, tuz ve su ile yoğrulan hamurlar, maharetli ellerde beze haline getiriliyor. Diğer kadınların oklavalarında incecik açılıp yufkaya haline getiriliyor ve daha sonra odun ateşi üzerindeki saçta pişirilerek yufka ekmek halini alıyor. Evlerin serin yerlerinde ve depolarda muhafaza edilen yufka ekmekler, bayatlamadan kış boyunca tüketiliyor.

"Yufka ekmek vazgeçilmezimiz"

Ev hanımı 55 yaşındaki Şükran Arıcı, yufka ekmek yapmayı çocukluğunda annesinden öğrendiğini hatırlayarak, "Kış hazırlıklarına başladık. Komşularımız ile birlikte toplanıp vazgeçilmezimiz olan yufka ekmek yapıyoruz. 5-6 arkadaş toplanıp komşulara iki gün süre ile yufka ekmek yapıyoruz. Senede iki kez, bazen 3 kez ekmek yapıyoruz. Bazen arada yaptığımız günlerde oluyor. Bazen arkadaşlara ödünç ekmek yapıyoruz. Bazen de ücretle yevmiyeye gideriz. Günde 2 çuval yufka yapıyoruz. İki günde ise 4 çuval undan ekmek yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar yapıyoruz. Sonbahara kadar bu ekmeği yiyoruz. Sonbaharda ise yazın yiyeceğimiz ekmekleri yeniden yaparız. Bu ekmekler kesinlikle bayatlamaz. Zaten kuru bir şekilde saklıyoruz. Yiyeceğimiz kadar alıp sulayıp tüketiyoruz. Daha sağlıklı, mayası yok. Sadece tuz, un ve sudan oluşuyor. Yufka ekmek bizim vazgeçilmezimiz" dedi.

"Bir çuval undan 500 yufka"

Yufka ekmeğin çok bereketli olduğunu söyleyen Arıcı, "50 kilo gramlık 1 çuval undan yaklaşık olarak 500 yufka ekmek çıkıyor. Biz yufkayı yapmak zorundayız. Hazıra dağlar dayanmaz. Biz yufkaya alışkınız. Allah eksikliğini göstermesin. Çarşıdan ekmek alsak ta o bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. İşimiz aşımız yufka yapmaktır" diye konuştu.

"İmece usulü yapılıyor"

Ev hanımlarından Durdu Kabakcı, komşulara arkadaşları ile birlikte olup sırayla yufka ekmek yaptıklarını anlattı. Kabakcı, "Biz yılda 2 defa ilkbahar ve sonbaharda yufka ekmek yapıyoruz. Şu anda kışlık ekmeklerimizi yapıyoruz. Bizim evimiz bakkala uzak, her zaman gidip ekmek alamıyoruz. Evimizde yufkamızın hazır olması lazım. İstediğimiz saat sulayıp ıslatıyoruz yiyoruz. Yufka köy yerinde olmazsa olmazımızdır. Yufkayı yapmak zorundayız. Köy yerinde imkanlar kısıtlı. O yüzden evimizde hazır bir katığın bulunması lazım. Komşularım ile birlikte birleşip yapıyoruz. Bazen yevmiye usulü, bazen imece usulü bir birimize yardımlaşıp hep birlikte yapıyoruz. Zaten ekmek fiyatları çok fazla. Herkes köy yerinde ekmeğe zaten ulaşamıyor. O yüzden yufka bizim için çok karlı. Hem de hazır bir katık. Yazın arttırıyoruz. Kışın yiyoruz. Yani köy yerinde olmazsa olmaz yufka. Hemen hemen her evde yufka yapılır. Çok az insan yapmaz. Şu anda kışa hazırlık yapıyoruz. İhtiyaçları ölçüsünde bir iki gün insanlar kışlık yufkalarını yaparlar. Bu ekmekler bahara kadar yeniliyor. Bitince ilkbaharda yeniden yapıyoruz. Aile ekonomisine ise iyi bir katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.