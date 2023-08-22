Antalya'da Fenerbahçeli Gelinin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Antalya'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren damadın doğum günü, düğün gününe denk gelince eşi o günü unutmadı. Eşinin karşısına bir anda üzerinde Fenerbahçe forması ve marşı ile çıkan gelin, Fenerbahçe logosu ile kaplattığı pastayla doğum gününü kutladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Caner Serttaş (29) ve Başak Serttaş (28) üniversite yıllarında tanıştı. Genç çift, Poyraz Düğün Salonu'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Caner Serttaş'ın doğum günü, düğün gününe denk gelince eşi o günü unutmadı. Eşinin doğuştan Fenerbahçeli olduğunu bilen Başar Serttaş, gelinliğinin üzerine Fenerbahçe forması giydi. Pasta ise Fenerbahçe'nin logosu ile süslendi. Ardından Kıraç'ın 100. Yıl Şarkısı ile salona giriş yaptı. Karşısında bir anda eşini Fenerbahçe forması ve doğum günü pastasıyla gören damat, büyük mutluluk yaşadı. Çift karşılıklı forma giyerek davetlilerin de eşlik etmesiyle eğlendi.

"Ülker Arena'da maç izlemeyi çok isterim"

Eşiyle üniversite yıllarında gerçekleştiğini belirten Caner Serttaş, "10 yıl sonra evlendik. Mutlu sona ulaştık. Doğuştan Fenerbahçeliyim, hiçbir maçını kaçırmam. Babadan oğula geçti. Fenerbahçeli olmak ayrıcalıktır. Daha önce futbol da oynadım, Fenerbahçe'de oynamak istedim ama nasip olmadı. Eşim de Fenerbahçelidir. Doğum günüm düğün günüme denk geldi. Eşimde bana bu şekilde bir organizasyon düzenlemiş. Çok mutlu oldum, hayatımın en mutlu anıydı. Ülker Arena'da maç izlemeyi çok isterim. Orada o atmosfer yaşamak güzel bir şey. Fenerbahçe'nin 23 yıllık kadrosunu sayabilirim" sözlerine yer verdi.

Eşinin doğum gününü kutlamak için daha önceden bir planlama olmadığını belirten Başak Serttaş, "Eşimin kardeşi ile sürpriz yapmak istedik. Ben çok maç izlemem ama küçüklükten bu yana maç izlerim. Ben de stadyumda maç izlemek isterim" dedi. - ANTALYA