Antalya'da Falezlerden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 30-35 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere adli tıbba kaldırıldı.

Genç kadın denizde ölü bulundu

Falezlerden düştüğü değerlendirilen kadın için deniz polisi alarma geçti

Sahile getirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi

ANTALYA - Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 30-35 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kadının ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekneyle gezen bazı vatandaşlar su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen deniz polisi ekipleri, kadını bota alıp Kaleiçi Yat Limanına getirdi. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kadının, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumana kaldırıldı.