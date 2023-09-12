Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dünyaca ünlü falezlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleriyle beraber vatandaşları da seferber etti. Yoğun duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da falezlerde yangın paniği

Vatandaşlar ekiplere yardı için için seferber oldu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dünyaca ünlü falezlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleriyle beraber vatandaşları da seferber etti. Yoğun duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yangın kısa surede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezler üzerinde bulunan Yalım Park'ta meydana geldi. Falezlerdeki kargı ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının ardından olay yerine koşan vatandaşlar ekiplere yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Çıkan yoğun duman nedeniyle park içerisinden geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa surede kontrol altına alındı.