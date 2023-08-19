Antalya'da falezlerde hareketsiz yatan kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin altında hareketsiz yatan bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da falezlerde hareketsiz yatan kişi deniz polisi tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi Falez 1 Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından 30 metrelik falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklarda hareketsiz yatan, 50-55 yaşlarında bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kayalıkta hareketsiz yatan şahsın alınamayacak bir noktada olduğunu gören itfaiye ekipleri tahliye için deniz polisinden destek istedi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, önce sedyeye sonra bota aldığı yaralıyı limana getirdi. Dikkatli şekilde karaya çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA