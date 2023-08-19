Antalya'da Falezlerde Düşen Kişi Kurtarıldı

ANTALYA'da, falezlerdeki kayalıkta dengesini kaybedip düşen 50-55 yaşlarında kimliği belirsiz erkek, yaklaşık 40 dakikada bulunduğu yerden kurtarılıp, hastanede tedaviye alındı

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi Falez Parkı yakınındaki falezlerde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 50-55 yaşlarındaki erkek, dengesini kaybederek falezlerdeki kayalıktan düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri, kimliği belirsiz kişiyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Kimliği belirsiz kişi, ekiplerin yaklaşık 40 dakika uğraşı sonucunda sedyeyle Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen yaralı kişi, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)