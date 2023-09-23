Hafta sonu yaz aylarını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi. Antalya'da hava sıcaklığı ani artışla 40 dereceyi buldu. Sıcak havayla birlikte kent sakinleri ile turistler sahillere akın etti.

- Antalya'da eylül ayının sonunda yaz sıcakları: 40 dereceyi gördü

Hafta sonu yaz aylarını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi

Tatile gelen vatandaş: "Öğle saatlerinde kavurucu sıcak vardı, denize girmek zorunda kaldık"

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığı ani artışla 40 dereceyi buldu. Sıcak havayla birlikte kent sakinleri ile turistler sahillere akın etti.

Eylül ayının sonuna gelinirken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları aniden arttı. Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşırken, nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Hafta sonunda yaz ayını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi. Kimileri denize girip serinlerken, kimileri de güneşlenmeyi ve gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Sahilde deniz keyfi yapan Atilla Burak "Eylül ayında tatile geldik, hava ve deniz halen sıcak. Öğle saatlerinde kavurucu sıcaklık vardı, denize girmek zorunda kaldık. Bu mevsimde bu sıcaklığı dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Herkese taviye ederim" dedi.

Andaç Öztürk de, "Antalya'nın en güzel zamanları bu zamanlar. Hava hala sıcak, deniz de kalabalık" diye konuştu.