Antalya'da Denize Giren Kişi Boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent Halk Plajı'ndan denize giren 21 yaşındaki Eren Artar boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Artar, maalesef kurtarılamadı. Artar'ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Boğazkent Halk Plajı'ndan denize giren 21 yaşındaki Eren Artar'ın bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Artar'a, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Artar, kurtarılamadı.

Artar'ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Artar'ın ikiz kardeşi ile Boğazkent'teki bir otelde çalıştığı öğrenildi.