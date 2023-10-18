Antalya'nın Serik ilçesinde denizde oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Hortum, sahil yakınlarına kadar gelip etkisini kaybederken, heyecanlı ve korkulu anlar yaşattı.

Antalya'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde denizde oluşum hortum görenlere hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı.

Serik ilçesine bağlı Bogazkent turizm merkezinde sahil yakınlarına kadar gelen hortum karaya çıkmadan etkisini kaybetti.

Vatandaşlar ise şehrin çeşitli yerlerinde bu doğa olayını cep telefonunu ile kaydetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde de gün içinde iki iki saat arayla ortaya çıkan hortum da karaya ulaşmadan kayboldu.