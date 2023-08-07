Antalya'da Denizde Boğulan Genç Toprağa Verildi

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Doğum günü kutlaması için Burdur'dan arkadaşlarıyla birlikte Antalya'ya giden 19 yaşındaki Emircan Bilici, serinlemek için girdiği Sarısu plajındaki denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Burdur'da yaşayan 19 yaşındaki Emircan Bilici, arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlaması için Antalya'ya gitti. Serinlemek için Sarısu plajında denize giren 19 yaşındaki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Cankurtaranların uzun süren aramaları sonucunda bulunan Emircan Bilici, hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki Emircan Bilici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

19 yaşındaki gencin cansız bedeni Burdur'a getirilerek kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Burdur Sultandere Mezarlığında toprağa verildi. Emircan Bilici'nin 5 Ağustos Cumartesi günü doğum günü olduğu öğrenildi.