Antalya'da darbedildiği iddia edilen bebek hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde darbedildiği iddia edilen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti. Bebeğin vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar tespit edildi. Olayla ilgili anne ve birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde darbedildiği iddia edilen bebek, kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti.

Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç, 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.

Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklandı.

Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi

Şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadede bebeği darbetmediklerini öne sürerek suçlamaları reddederken, anne A.Ç. hamile olduğunu iddia etti.

Toprak Ç'nin ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.