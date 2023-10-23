Antalya'da Cumhuriyetin 100. Yılı Coşkuyla Kutlanacak

Cumhuriyetin 100'üncü yılının Antalya'da coşkuyla kutlanacağını belirten Vali Hulusi Şahin, "Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın cumhuriyet duygusunu yaşamasını istiyoruz. 275 bin öğrencimize Türk bayrağı hediye edildi. Antalya bir bayrak kent olacak. 29 Ekim'de Türk yıldızları görev alacak, binlerce Antalyalının izlemesini bekliyoruz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyetin 100'uncu yılı kutlama programı çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda konuşan Vali Şahin, "Cumhuriyetimizin 100'uncu yılını Antalya'mızda coşkun bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bizim hayat suremiz içerisinde yüzüncü yıl bir daha gelmeyecek. Bu bir kere olacak, bize nasip oldu. Bu gurur verici bir fırsattır, özellikle tüm Antalyalıların cumhuriyet coşkusunu evinden başlayarak hissetmeye devam ediyorum. Bir suredir yüzüncü yıl etkinlikleri ile hazırlandık, tüm kamu kurum ve kuruluşları çalıştı. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın cumhuriyet duygusunu yaşamasını istiyoruz. Bu hususta bir çalışma yaparak merkezde bulunan 275 bin öğrencimizin her birine bir Türk bayrağı hediye edildi. Böylece öğrencilerimiz kendilerini değerli hissetsin. Burada hedefimiz hediye ile hem çocuklarımızı etkinliklere davet ediyoruz, hem de bayrağımızın temsil ettiği değerleri öğrencilerimize öğretiyoruz. İnşallah 275 bin pencereden bayraklar sallanarak bir bayrak kenti olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Türk yıldızları görev alacak

Türk yıldızlarının 29 Ekim günü Antalya'da olacağını belirten Şahin, "Binlerce Antalyalının izlemesini bekliyoruz. Bu en belirgin etkinliklerden bir tanesi olacak. Mete Gazoz Kemer Yanartaş'tan kutlamalarımızın startını verecek, muhteşem olacak. Aspendos'ta cumhuriyet konseri olacak, cumhuriyete giden yol bir defile ile anlatılacak. Resepsiyon için bin kişilik bir davet listesi hazırladık. 28 Ekim günü deniz korteji olacak, liman bölgesinden başlayacak. 29 Ekim akşamı fener alayı olacak, ardından ise konser yapılacak. Bunu zenginleştireceğiz, akşamında ise 500 drondan oluşan çok güzel bir gösteri olacak. Hem konsere gelenler, hem de dışarıdan izlemek isteyenler o anlara şahitlik edecek. Saat 29 Ekim 00.00'da da havai fişek gösterisiyle etkinlikler tamamlanacak. Cumhuriyetin coşkusunu tüm Antalyalılara ve misafirlere yaşatmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bu günü unutturmamak istiyoruz. 29 Ekim günü tüm caddeleri süslüyoruz, tüm kurumlarımız bize yardımcı oluyor. Havalimanına inen kişi bir coşku olduğunu hissedecek" sözlerine yer verdi. - ANTALYA