Antalya'da Çocuklar Su Parkında Serinledi

Denize gidemeyen çocuklar mahalleye kurulan su parkında eğleniyor

ANTALYA Hava sıcaklığının etkili olduğu Antalya'da, denize gidemeyen çocuklar su parkında hem serinledi hem gönüllerince eğlendi.

Antalya'da, sıcak hava yüksek nem günlerdir etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte yüzde 70 varan nemle hissedilen sıcaklık yüksek değerlere ulaşıyor. Bunaltıcı havada serinlemek isteyenlerin adresi ya deniz yada su parkları oluyor. Kısa süre önce Kepez Belediyesi tarafından Kent Meydanı'na kurulan mini su parkı bölgedeki çocukların uğrak noktası oldu. Hijyen ve sağlık koşullarına uygun şekilde, serinleme imkanının sunulduğu parkta çocuklar saatlerce eğleniyor. Soyunma kabinlerinin de bulunduğu parkta, çocuklar suların aktığı oyuncaklarda eğlenirken, aileler ise gölgelik alanda vakit geçiriyor. Bazı aileler çocukların eğlenceli anlarını cep telefonu kamerası ile de görüntülüyor.

"Daha çok yapılsın"

Oğlunu parka getiren Ahmet Taşkın, " Çocuklarımı su parkına getirdim, belediyeden Allah razı olsun. Biraz daha büyük olmasını isterdik ama yine de güzel. Çocuklarımız eğlenceli vakit geçiriyor. Denize gidemiyoruz, evimizde yakın olduğu için buraya getiriyoruz. En önemlisi çocuklarımızın eğlenmesidir" dedi.

"Çocuklar eğleniyor"

Parkta eğlenen Naime Konuk(7), "Daha önce denize gidiyordum. Burayı annemin kuzeninden duydum. Mahallemize su parkının yapılması çok güzel, burada oyun oynuyoruz ve eğleniyorum. Parkımız denizden daha eğlenceli" diye konuştu. Su keyfi yapan Enes Yüksel(9), " Kursa gidiyordum, orada bir arkadaşım söyledi, bende geldim. Daha önce deniz ve havuzda serinliyordum. Burayı öğrendikten sonra her gün su parkına gelmeye başladım, çok sevdim burayı. Baya kalabalık" ifadelerine yer verdi. Su parkını kullanan Hiranur Temizsosyal medyadan görüp geldiği alanla ilgili " Burayı bir video da izlemiştim ve gelip gördüm çok eğlenceli. Bir çok oyuncakla oynuyorum. Bu tür su parklarının her yere yapılmasını istiyorum" dedi.