Antalya'da Çınar Ağacı Devrildi, 1 Otomobil Hasar Gördü

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, 50 yıllık çınar ağacı devrildi ve bir otomobil hasar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yolu trafiğe açtı.

ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ, 1 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği, geceden beri fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, 50 yıllık çınar ağacı da devrildi. Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1116 Sokak'ta yola ve 1 otomobilin üzerine devrilen ağacı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kesme makinesi ile ağacı ayırıp, kapanan yolu yeniden trafiğe açtı. Bu sırada ekiplere, bir vatandaşın da yardım ettiği görüldü. Ağacın devrildiği otomobil de kısmen hasar gördü.