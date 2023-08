Antalya'da çıkan yangında evi küle dönen adam: Mal her zaman alınır ama can alınmaz

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın sonrası evi küle dönen Tahsin Şengöz, malın her zaman alınabileceğini ancak canın geri getirilemeyeceğini söyledi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2020 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Şans eseri evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ev sahibi Tahsin Şengöz, evinde yangın olduğunu komşuların aramasıyla öğrendiğini belirterek, "Yangın esnasında evde kimse yoktu. Komşum aradı beni. Eve geldiğimde her şey yanmış, kullanılacak bir şey kalmadı evde. Mal her zaman alınır ama can alınmaz. Cana da değer veren yok" dedi. - ANTALYA