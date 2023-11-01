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Antalya'da çıkan yangın ev ve seralara sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ev ve seralara sıçramadan söndürüldü. Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan söndürülürken, 1 dekar otluk alan zarar gördü.