Antalya'da Çevreye Rahatsızlık Veren Araç Trafikten Men Edildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren bir araç, cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi. İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yüksek sesle müzik açan ve çevreye rahatsızlık veren 07 NU 701 plakalı araç, inceleme sonucunda özel ses sistemi bulunduğu tespit edildi ve çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren araç cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi.
İstiklal Mahellesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda araçta bulunan ses sistemi ile yüksek sesle müzik açan ve çevreye rahatsızlık veren 07 NU 701 plakalı araca cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi.
Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, araçta özel ses sistemi bulunduğunu tespit etti. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA