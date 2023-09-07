Antalya'da Çevreye Rahatsızlık Veren Araç Trafikten Men Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren bir araç, cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi. İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yüksek sesle müzik açan ve çevreye rahatsızlık veren 07 NU 701 plakalı araç, inceleme sonucunda özel ses sistemi bulunduğu tespit edildi ve çekici yardımıyla otoparka çekildi.