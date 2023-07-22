Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Oteldeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.