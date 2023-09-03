Antalya'da Bisiklet Hırsızlığı Olayı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Zeki Mesut Pala'nın 4 yıl içerisinde 3'üncü kez bisikleti çalındı. Pala, son çalınan bisikletinin bulunması için dua etti. Bisikletin çalınma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Zeki Mesut Pala'nın 4 yıl içerisinde 3'üncü kez bisikleti çalındı. Zeki Mesut Pala'nın, çalınan ilk bisikleti Manavgat ırmağında balık tutarken tesadüfen oltasına takıldı. Pala, son çalınan bisikletinin de bulunması için dua etti. Bisikletin çalınma anları ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Olay, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Zeki Mesut Pala'nın bisikleti evinin girişinde park ettiği yerden çalındı. Bisikletin 2 genç tarafından çalınma anları cadde üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Oymapınar Barajından emekli olduğunu belirten Zeki Mesut Pala "Dün gece misafirlikten döndükten sonra bisikletimi kilitlemeyi unuttum ve evime çıktım. Sabah bisikletimi yerinde göremeyince hemen komşunun kamerasını izledik ve bisikletimin gece 04.00 sıralarında çalındığını gördük. Hemen polise haber verdim ve gelip gerekli incelemeleri yaptılar" dedi.

Bugüne kadar 3 kez bisikletinin çalındığını belirten Zeki Mesut Pala, "2019 yılında ilk bisikletim çalındı. Sık sık evimin yakınında Manavgat Irmağında balık tutarım. Bisikletimin çalınmasından 3 ay sonra ırmakta balık tutarken oltama bir ağırlık takıldı. Oltama takılan yosun tutmuş bir bisikletti. İyice baktığımda bisikletin çalınan bisiklet olduğunu gördüm. 2'inci çalınan bisikletim de Dolbazlar Mahallesinde bulundu. İnşallah bugün çalınan bisikletim de bulunur" dedi. - ANTALYA