Antalya'da bir pide fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Yaşam Haberleri
Antalya'nın Serik ilçesinde bir pide fırınının baca kısmında çıkan yangın, apartman sakinlerini panikletti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir pide fırınının baca kısmında çıkan yangın korkuttu. Apartman sakinleri olay sonrası panikle sokağa indi.
Yangın, Serik ilçesisi Orta Mahalle İşler Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Pide fırınının baca kısmında alev gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, tıkanan bacayı açarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam