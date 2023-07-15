Antalya'da bir otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir otel inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, inşaat kalıplarının alev alması sonucu diğer katlara sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otel inşaatında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Belek turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otel inşaatında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 5'inci kattaki inşaat kalıplarının alev alması sonucu çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel inşaatının yakınında ormanlık alan ile yanında 5 yıldızlı otel bulunması nedeniyle alevlere havadan 1 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Alevlerden otel inşaatında kullanılan ahşap beton kalıpları ile malzemeler zarar gördü. (DHA)