Antalya Balıkçı Barınağı'nda bir köpeğin ağzına batan misina iğnesi, köpeği acılar içerisinde bıraktı. Balıkçılar tarafından yardım edilen köpek, iğnenin çıkarılmasının ardından uzun süre sevildi.

Antalya'da bir köpeğin ağzına batan misina iğnesi, köpeği acılar içerisinde bıraktı. Yardımına balıkçıların koştuğu köpeğin, iğnenin çıkarılmasının ardından kendini uzun süre sevdirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Antalya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşterisini alarak barınaktan tekneyle denize açılmak isteyen Yusuf Kara, bir köpeğin acı içerisinde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde köpeğin ağzına dışarıda bırakılan bir balık ağında bulunan misina iğnesinin battığı görüldü. Köpeğin ağzında bulunan iğne Yusuf Kara ve Alman müşterisi tarafından çıkarıldı. Yaşadığı acıdan kurtarılan köpeğin kendini uzun süre sevdirmesi dikkatlerden kaçmadı.

O anları kayda alan Yusuf Kara, "Ağları orta yere bırakıyorsunuz, böyle şeyler oluyor. Yazık, günah. Ağzında kocaman bir iğne var. Canımızı kurtardık" dedi. - ANTALYA