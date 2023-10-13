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Antalya'da bir evde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında, binada bulunanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin tedavileri devam ediyor.