Antalya'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan semt pazarında 'gürültülü satış' yapan pazarcılara taviz verilmiyor. Yaşanan gürültü rahatsızlığının önüne geçmek için belediye ekipleri anons ederek sürekli uyarılarda bulunuyor. Yasağa uymayanlara ise bin 295 lira ceza kesiliyor.

Antalya'da bağıran pazarcıya taviz yok...Anonslarla sürekli uyarılıyorlar

'Gel ablacığım gel, patron çıldırdı çıldırdı, kapatıyoruz kapatıyoruz" diye bağırmak yasaklandı

Yasağa uymayanlara ise bin 295 lira ceza kesiliyor

ANTALYA - Antalya'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan semt pazarında 'gürültülü satış' yapan pazarcılara taviz verilmiyor. Yaşanan gürültü rahatsızlığının önüne geçmek için belediye ekipleri anons ederek sürekli uyarılarda bulunuyor. Yasağa uymayanlara ise bin 295 lira ceza kesiliyor.

Haftanın belirli günlerinde kapalı ve açık alanlarda kurulan mahalle arası pazarlarda uzun bir sure önce 'Gel ablacığım gel, patron çıldırdı çıldırdı, kapatıyoruz kapatıyoruz" gibi bağırmalar yasaklandı. Turizm kenti Antalya'da ise bu yasağa en ufak bir taviz verilmiyor. Kentte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, 36 milletten insanın yaşadığı Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde kurulan pazarda ise pazarcılar ve Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından anonslarla sürekli uyarılıyor. Esnafın insanları rahatsız edici şekilde bağırarak satış yapmasını engellemek için uyarı anonslarının yanı sıra tezgahlar arasında gezerek inceleme yapan zabıta, etiket ve fiyatlandırma, tezgah sınırı, tartı ve ürün gramajı konularında kurallara uymadığı belirlenen pazarcılara ceza uyguluyor.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, "Bu pazarda yabancı müşterimiz ağırlıklı bulunuyor. Pazarda 200 tane esnafımız var. Müşterilerimiz istediği çeşitliliği buluyor. Pazarımız çok düzenledir. Herkes kurallara uyuyor, pazarda bağırmak kültüründe var. Nasıl mahallede çocuk sesi varsa pazarda da bu ses olur. Pazarcıların kendi tonlarında 'buyurun' demesi normaldir. Aşırı bağırmaktan ceza yiyen bir arkadaşımız şu anda bulunmuyor. Yüksek sesle bağırmanın cezası ise bin 295 TL. Aşırı yüksek sesle bağırırsa bu ceza uygulanır. Esnafımız artık bilinçlendi. Pazarlarda bağırmak artık tarih oldu. Yeni nesil gençlerimiz pazarlarda yer alıyor" dedi.

10 yaşından beri pazarcılık yapan Özkan Dönmez ise şu sözlere yer verdi:

"Babamın yanında başladım. Mesleğimi sevdiğim için bu işi bırakmadım. Artık günümüzden bilinçli tüketiciler var. Eski pazarlar yok, işini düzgün yapan insanlar var" sözlerine yer verdi.