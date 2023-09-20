Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Şehrini Keşfet" teması ve "Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki bilinçlendirme girişimlerinden olan Avrupa Hareketlilik Haftası, tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da 16-22 Eylül günleri arasında kutlanıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Bando ve Şehir Orkestrası, Atatürk Parkı içerisinde bir konser verdi. Konser, şehir sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Konserin ardından, 15 bisiklet grubunun katılımıyla 7 kilometrelik bisiklet turu gerçekleştirildi.

HAFTA BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Çevreci ulaşımın ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler, 22 Eylül'e kadar devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta kapsamındaki etkinliklerle çevre bilincini artırmaya ve kentin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

ARABASIZ GÜN ETKİNLİĞİ

Hafta kapsamında 22 Eylül Cuma günü Arabasız Gün etkinliği düzenlenecek. Cuma günü 15.00-22.00 saatleri arasında Markantalya önü ile Şarampol Caddesi arası araç trafiğine kapatılacak. Alanda hava kalitesi ölçümü yapılacak ve "Trafikte Ben de Varım" etkinliği kapsamında çocuklar yaya geçidine el basacak. Markantalya önündeki etkinlikler kapsamında konserler, dans gösterileri ve sergiler de yer alacak.